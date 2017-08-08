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مبعوث لأمير الكويت يغادر البلاد في جولة إقليمية جديدة

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مصراوي Masrawy

مبعوث لأمير الكويت يغادر البلاد في جولة إقليمية جديدة

11:50 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مبعوث لأمير الكويت يغادر البلاد في جولة إقليمية جديدة

الكويت - (د ب أ):

غادر مبعوث لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البلاد اليوم الثلاثاء في جولة إقليمية جديدة تشمل سلطنة عمان والإمارات والبحرين، وذلك بعد جولة قام بها أمس وشملت ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مبعوث الأمير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يرافقه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد للسلطان قابوس بن سعيد.

بعدها سيتوجه المبعوث إلى دولة الإمارات لتسليم رسالة خطية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ثم إلى مملكة البحرين لتسليم رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. وتقوم الكويت بجهود وساطة للتقريب بين الجانبين. وقد حظيت جهودها بإشادات دولية واسعة.

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