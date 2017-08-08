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الإعصار "نورو" يسبب فيضانات في غرب اليابان

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مصراوي Masrawy

الإعصار "نورو" يسبب فيضانات في غرب اليابان

11:44 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

طوكيو - (د ب أ) :

ذكرت السلطات اليابانية أن الإعصار "نورو" تحرك باتجاه بحر اليابان اليوم الثلاثاء، وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في حدوث فيضانات وعدد من الإصابات.

ولجأ أكثر من 600 شخص إلى الاحتماء بالمدارس حيث فاضت مياه نهر محلي وغمرت مياهه منطقة سكنية في مدينة ناجاهاما غربي البلاد، حسبما قال تاكاهيرو موراي، المسؤول بالمدينة.

وحتى الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) كان عين الإعصار فوق بحر اليابان (40 كيلومترا شمالي مدينة إيتواجاوا) متجها إلى ناحية الشرق إلى الشمال الشرقي مع رياح تصل سرعتها القصوى إلى 72 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 108 كيلومترات في الساعة.

ووصل الإعصار الذي يتحرك ببطء إلى اليابسة في الجزء الشمالي من مقاطعة واكاياما أمس الاثنين بعد أن ضرب جزرا في جنوب اليابان مطلع الأسبوع.

وخلف الإعصار قتيلين على الأقل و40 مصابا منذ يوم السبت، حسبما أعلنت هيئة مكافحة الحرائق وإدارة الكوارث اليابانية.

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مصراوي Masrawy

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