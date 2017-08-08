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إقلاع طائرة أبوظبي بعد تأخير 5 ساعات بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

إقلاع طائرة أبوظبي بعد تأخير 5 ساعات بمطار القاهرة

11:53 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إقلاع طائرة أبوظبي بعد تأخير 5 ساعات بمطار القاهرة

طائرة شركة الاتحاد للطيران - أرشيفية

كتب- طه عبيد:

أقلعت طائرة شركة الاتحاد المتجهة إلي أبوظبي من مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، بعد تأخرها أكثر من 5 ساعات بسبب عطل فني يحول دون إقلاع الرحلة ويهدد أمن وسلامة الركاب.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن طائرة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 المتجهة إلي أبوظبي، تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل لمدة 5 ساعات، بعد إصلاح العطل الفني الذي أصابها أثناء إنهاء إجراءاتها إقلاعها إلي الإمارات .

أضافت المصادر، إنه تم استدعاء فرق الصيانة والتي تمكنت من إصلاح العطل بعد تأخر 5 ساعات عن موعدها المقرر بجدول التشغيل.

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مصراوي Masrawy

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