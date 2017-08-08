مطار القاهرة ينفي منع ممدوح حمزة من السفر لألمانيا

كتب- طه عبيد:

نفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي الثلاثاء، منع المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة من السفر إلى المانيا.

وقالت المصادر إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع حمزة مثل أي راكب بالمطار، وتم السماح له بالسفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى ميونخ.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي، قد تداولوا أنباء عن توقف المهندس ممدوح حمزة بمطار القاهرة الدولي لدي إنهاء إجراءات سفره إلى ألمانيا، وأكدوا منعه من السفر بناء على طلب إحدى الجهات الأمنية.