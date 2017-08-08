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أبرز مميزات الغواصة المصرية الجديدة "تايب 209" الألمانية الصنع (فيديو جرافيك)

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مصراوي Masrawy

أبرز مميزات الغواصة المصرية الجديدة "تايب 209" الألمانية الصنع ( جرافيك)

11:28 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إعداد- مصطفى المنشاوي:

شهد ميناء كيل بألمانيا، الثلاثاء، مراسم تسليم الغواصة المصرية الثانية تايب 42 طراز 209 الألمانية، من الشركة الألمانية (tkms)، بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد سعيد، وأندرباسن بورمستر، ممثل الشركة، ودرنابلورولفز، وزير الاقتصاد والنقل والتكنولوجيا.

الغواصة الجديدة من أصل 4 آخرى، تم التعاقد عليها في ديسمبر ٢٠١١، وبدأت أعمال البناء بترسانة شركة (TKMS) الألمانية واستغرق البناء ٥٧ شهرًا.

واحتفلت القوات المسلحة، في 14 أبريل الماضي، بوصول الغواصة الأولى التي دخلت الخدمة بالقوات المسلحة خلال العام الحالي.

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