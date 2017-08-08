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القبض على اثنين من أعضاء تنظيم إرهابي في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على اثنين من أعضاء تنظيم إرهابي في الدقهلية

11:52 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

القبض على اثنين من أعضاء تنظيم إرهابي في الدقهلية

تنظيم إرهابي

الدقهلية- رامي القناوي:


ألقى ضباط وحدة تنفيذ الأحكام بقسم ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، القبض على شقيقين من أعضاء حركة "المقاومة الشعبية"، والمتهمين بالاشتراك في أحداث كرداسة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، وقتل أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بمدينة أكتوبر، وتخريب منشآت حكومية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد، بتمكن النقيب كريم عبدالرازق، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم ثان المنصورة، بالقبض على شقيقين اشتبه في إحداهما أثناء سيره، وتبين أنه مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية تخريب منشآة حكومية بكرداسة.

وانتقل العميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، وبمناقشة كلًا من "عصام. ي. ط"، 25 عامًا، عاطل، وشقيقه "هيثم"، 35 عامًا، عاطل، والصادر ضدهما حكم بالسجن 10 أعوام في قضية سلاح، وصادر لهما ضبط وإحضار في القضية رقم 1273 لسنة 2015 جنح كرداسة بتخريب منشآة حكومية في ناهيا، اعترفا بارتكابهما واقعة استهداف أمين الشرطة "أحمد. ا"، بالإدارة العامة للأمن الوطني بأكتوبر، ما أدى إلى استشهاده، وانضمامهما لخلية إرهابية تحت مسمى "المقاومة الشعبية".

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