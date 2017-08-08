سيدة تعتدي على طبيب بمستشفى عام في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

اعتدت سيدة، على أحد الأطباء بمستشفى منوف العام، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أثناء مرافقتها لأحد المصابين في مشاجرة، واتهمت الأطباء بالتأخر في إسعاف الحالة.

وعلى الفور جرى استدعاء الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وألقت قوة من مركز شرطة منوف القبض على المعتدين.

وتوجهت هناء سرور، وكيل الصحة بالمنوفية، لمستشفى منوف العام للاطمئنان على الأطباء، ومتابعة حسن سير العمل وانتظامه بالمستشفى.