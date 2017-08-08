سيدة تعتدي على طبيب بمستشفى عام في المنوفية
سيدة تعتدي على طبيب بمستشفى عام في المنوفية
11:46 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017
المنوفية - مروة فاضل:
اعتدت سيدة، على أحد الأطباء بمستشفى منوف العام، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أثناء مرافقتها لأحد المصابين في مشاجرة، واتهمت الأطباء بالتأخر في إسعاف الحالة.
وعلى الفور جرى استدعاء الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وألقت قوة من مركز شرطة منوف القبض على المعتدين.
وتوجهت هناء سرور، وكيل الصحة بالمنوفية، لمستشفى منوف العام للاطمئنان على الأطباء، ومتابعة حسن سير العمل وانتظامه بالمستشفى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)
-
بسبب "الأفراح".. إحالة مدير مركز شباب بالمنوفية إلى النيابة الإدارية
-
"صحة المنوفية": تلقي تبرعات بـ600 ألف جنيه لمستشفى أشمون
-
أولى الجمهورية بالدبلومات الفنية: "ما كنتش متوقعة تكريم الرئيس"
إعلان
إعلان