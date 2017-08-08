ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بقنا لـ 7 وفيات
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بقنا لـ 7 وفيات
11:43 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017
قنا – عبد الرحمن القرشي:
ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بمركز الوقف بشمال قنا، لـ 7 وفيات وإصابة 4 آخرين، منهما اثنان حالتهما خطرة بمستشفى قنا الجامعي.
كان اللواء علاء العياط، تلقى إخطارًا، اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث سير مروع بناحية قرية المراشدة بمركز الوقف نتيجة السرعة المفرطة، ما نتج عنه انفجار إطارات السيارة مع انقلابها.
وتحرّر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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