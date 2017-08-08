أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بقنا لـ 7 وفيات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بقنا لـ 7 وفيات

11:43 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بقنا لـ 7 وفيات

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بمركز الوقف بشمال قنا، لـ 7 وفيات وإصابة 4 آخرين، منهما اثنان حالتهما خطرة بمستشفى قنا الجامعي.

كان اللواء علاء العياط، تلقى إخطارًا، اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث سير مروع بناحية قرية المراشدة بمركز الوقف نتيجة السرعة المفرطة، ما نتج عنه انفجار إطارات السيارة مع انقلابها.

وتحرّر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. استمرار البحث عن ضحايا أو مصابين تحت أنقاض المنزل المنهار

    أخبار

  • إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

    أخبار

  • تعطل حركة المرور على طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب حادث تصادم

    أخبار

  • مصرع شخصين وإصابة 6 اخرين في حادث تصادم بالفيوم

    أخبار

إعلان

89e163c9ac.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا