بالصور.. محافظ المنيا يتفقد شوارع المدينة ويتابع مشاكل المواطنين

المنيا - ريمون الراوي:

أجرى عصام البديوى، محافظ المنيا، جولة بشوارع مدينة المنيا، امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، للوقوف على مشاكل المواطنين ومتابعتها للعمل على حلها في أقرب وقت.

رافق المحافظ في جولته، محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، واللواء مصطفى درويش، المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، ومدير شرطة المرافق.

بدأت جولة المحافظ بالمنطقة الواقعة أسفل كوبري النيل بجوار مرسى إخناتون، لبحث تنميتها واستغلالها في أحد المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن المنياوي، ووجه المحافظ على الفور بعمل دراسة على الطبيعة لتلك المنطقة، ووضع تصور وخطة عمل لتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

كما تفقد المحافظ، منطقة سوق الحبشي بجنوب المدينة تمهيدًا للبدء في تطويرها، ووضع التصور والآليات الدقيقة لتجميل المنطقة بالكامل، وحل مشاكل الباعة الجائلين، واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي وشكواهم، والتي تتمثل في تكثيف أعمال النظافة، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي وتعديات الباعة الجائلين على الشوارع، كما وجه المحافظ، رئيس المدينة بدراسة كافة الحلول والمقترحات الممكنة لحل تلك المشاكل في أسرع وقت.