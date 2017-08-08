محافظ سوهاج : خروج 9 من مصابي منزل سفلاق المنهار

سوهاج – عمار عبد الواحد

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج: إنه جرى التصريح بخروج 9 من الأشخاص المصابين في المنزل المنهار بقرية سفلاق، والذين كانوا محتجزين بمستشفيَي أخميم وساقلته المركزي، مضيفًا أن الأشخاص الذين صُرح لهم بالخروج إصاباتهم عبارة عن كسور بسيطة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن 3 أشخاصًا من المصابين لازالوا محتجزين بمستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالتهم.

كان طفلاً عمره 5 شهور، لقي مصرعه، وأصيب 12 شخصًا آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، فجر اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته، شرق محافظة سوهاج.