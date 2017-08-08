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سيدة بالهرم.. أشعلت النار في نفسها هرباً من "جحيم" حماتها

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مصراوي Masrawy

سيدة بالهرم.. أشعلت النار في نفسها هرباً من "جحيم" حماتها

11:54 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:

شرعت ربة منزل على التخلص من حياتها، وسكبت كمية من الكيروسين على جسدها، وأشعلت النيران في نفسها داخل المطبخ؛ هرباً من الخلافات المستمرة بينها ووالدة زوجها.

تلقى العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول دينا خطاب 28 سنة، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 85%.

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه النقيب هاني عجلان، كشفت وجود خلافات أسرية بين المصابة وحماتها، شرعت على إثرها في الانتحار.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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