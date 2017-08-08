مصرع نجار وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي نجار مصرعه، وأصيب 14 آخرون بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وغادر المصابون عقب إسعافهم، كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.