وزير الداخلية: تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة بما يمكنهم من آداء المناسك في سهولة ويسر

القاهرة- (أ ش أ):

وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة لحجاج بيت الله الحرام، والذين سيبدأون في السفر إلى الأراضي المقدسة ابتداءً من غد الأربعاء، بما يمكنهم من آداء المناسك في سهولة ويسر.

وقال اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية وجه بالإعداد المسبق الجيد لموسم الحج، سواء من حيث اختيار ضباط البعثة القائمين على خدمة الحجاج، والذي روعى عند اختيارهم أن يكون مشهودًا لهم بالكفاءة، وضبط النفس، وحسن التصرف في المواقف الطارئة، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للتجهيزات اللوجيستية اللازمة خلال موسم الحج.

وأضاف اللواء لطفي، أن أول أفواج حجاج القرعة سيغادر البلاد صباح غد الأربعاء إلى المدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه سيكون في استقبالهم بمطار المدينة المنورة، مسئولو بعثة حج القرعة؛ لإنهاء كافة إجراءات وصولهم، وتسكينهم على الفور في فنادقهم المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، حجاج بيت الله الحرام، الالتزام بتعليمات مسئولي البعثة والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق راحتهم وتمكينهم من آداء مناسك الحج في سهولة ويسر.