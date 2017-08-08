التموين: بنخسر 9 جنيهات في كيلو اللحمة لمصلحة المواطن (فيديو)

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تخسر من أجل مصلحة المواطن، موضحا أن الوزارة مستهدفة وتعاني من 4 شائعات أسبوعيا.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا: "تداول شائعة انتشار لحوم حمير مفرومة أمر مؤسف، لأن استيراد اللحوم المجمدة يتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المتطابقة مع المواصفات العالمية".

وتابع: "الوزارة تخسر نحو 9 جنيهات في كيلو اللحوم المستوردة خسارة مباشرة من أجل المواطن ومساندة الأسرة المصرية"، مشيرا إلى أن هذه الشائعات لم تؤثر على حركة البيع والشراء.

وذكر: "أسعار اللحوم المستوردة السودانية الطارجة مستمرة بـ80 جنيها، فنحن نحاول مساعدة المواطن لتحمل الظروف الأقتصادية الناتجة عن الإصلاح الإقتصادي".