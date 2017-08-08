أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التموين: بنخسر 9 جنيهات في كيلو اللحمة لمصلحة المواطن (فيديو)

Google+ Print
التموين: بنخسر 9 جنيهات في كيلو اللحمة لمصلحة المواطن (فيديو) التموين: بنخسر 9 جنيهات في كيلو اللحمة لمصلحة المواطن (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن الوزارة تخسر من أجل مصلحة المواطن، موضحا أن الوزارة مستهدفة وتعاني من 4 شائعات أسبوعيا.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا: "تداول شائعة انتشار لحوم حمير مفرومة أمر مؤسف، لأن استيراد اللحوم المجمدة يتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المتطابقة مع المواصفات العالمية".

وتابع: "الوزارة تخسر نحو 9 جنيهات في كيلو اللحوم المستوردة خسارة مباشرة من أجل المواطن ومساندة الأسرة المصرية"، مشيرا إلى أن هذه الشائعات لم تؤثر على حركة البيع والشراء.

وذكر: " اللحوم المستوردة السودانية الطارجة مستمرة بـ80 جنيها، فنحن نحاول مساعدة المواطن لتحمل الظروف الأقتصادية الناتجة عن الإصلاح الإقتصادي".

شاهد أيضا

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"