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الملا: ارتفاع دعم مواد البترول بنسبة 135%

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الملا: ارتفاع دعم مواد البترول بنسبة 135% الملا: ارتفاع دعم مواد البترول بنسبة 135%

التحرير

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قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار)، فى السنة المالية 2016-2017، بفعل تحرير سعر الصرف.

وتسعى لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات ، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

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كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بنسبة 135.3%.

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التحرير

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