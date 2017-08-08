الملا: ارتفاع دعم مواد البترول بنسبة 135%

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قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار)، فى السنة المالية 2016-2017، بفعل تحرير سعر الصرف.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

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كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بنسبة 135.3%.