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رينو الفرنسية توقع عقد إنشاء شركة جديدة في إيران

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مصراوي Masrawy

رينو الفرنسية توقع عقد إنشاء شركة جديدة في إيران

11:39 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

رينو الفرنسية توقع عقد إنشاء شركة جديدة في إيران

رينو الفرنسية توقع عقد إنشاء شركة جديدة في إيران

باريس - (د ب أ):

أعلنت مجموعة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء توقيع عقد إنشاء شركة جديدة مع مؤسسة إيران للتنمية الصناعية والتحديث (إيدرو) و"بارتو نيجين نيش" المستوردة لمنتجات "رينو" في إيران.

تقوم الشركة الجديدة التي ستمتلك "رينو" حصة الأغلبية فيها، رغم خضوعها لسيطرة "إيدرو" و"بارتو نيجين نيش" في الفترة الأولى بإنشاء مركز للهندسة والمشتريات يدعم تطور الموردين المحليين إلى جانب إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 150 ألف سيارة سنويا في إيران، بالإضافة إلى مصنع "رينو" القائم في إيران حاليا والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف سيارة سنويا.

ومن المقرر أن يتم إنتاج السيارتين "سيمبول" و"داستر" الجديدتين في المصنع المنتظر. وإلى جانب مصنع السيارات الذي أعلن عنه في سبتمبر 2016، فإن "رينو" تعتزم إقامة مصنع محركات في إيران بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف محرك سنويا.

وتقام المصانع المنتظرة على بعد 120 كيلومتر من العاصمة الإيرانية طهران، وستكون مملوكة وخاضعة لإدارة الشركة المشتركة الجديدة.

كما تتيح الاتفاقيات تطوير شبكة توزيع حصري لمنتجات "رينو" في إيران إلى جانب الشبكة القائمة الخاصة بشركة "نيجين خودرو".

وقال "ستيفان موللر" عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة "رينو" ومدير الأداء فيها إن "تطوير شبكة تجارية خاصة بعلامتنا التجارية سيعزز مكانة مجموعة رينو في إيران. توقيع عقد هذا المشروع المشترك الجديد سيعزز الخيارات الاستراتيجية المتاحة لدينا في إيران وستفتح آفاقا في السوق المنتظر وصوله إلى مليوني سيارة سنويا عام 2020

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