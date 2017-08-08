برلمان جنوب أفريقيا يصوت على حجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما

كيب تاون - (د ب أ):

يستعد مشرعو جنوب أفريقيا للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما، المتهم بإساءة استخدام سلطته بعد سلسلة من فضائح الفساد.

وسيجرى التصويت، الذى من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، من خلال الاقتراع السري، مما يرفع من فرص عزل زوما (75 عاما) من منصبه.

وكان زوما قد نجا بالفعل من سبع عمليات تصويت على حجب الثقة منذ أن أصبح رئيسا في 2009، لكنها كانت تتم في إطار تصويت علني، مما أجبر أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على اتباع خط الحزب.

وطلب تسعة من إجمالي 13 حزبا بإجراء اقتراع سري، سيسمح للمرة الأولى لأعضاء حزب زوما المنقسم بشدة بالتصويت دون خوف من الانتقام.

ولكي يتمكن البرلمان من الإطاحة بزوما، سيتعين على 50 مشرعا على الأقل من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من إجمالي 249 أن يصوتوا ضد الرئيس، بالإضافة إلى جميع النواب المعارضين في البرلمان المؤلف من 400 مقعد.

وبعد ذلك سيضطر الرئيس وحكومته الى الاستقالة، ثم ينتخب البرلمان رئيسا جديدا من بين اعضائه، او ستجرى انتخابات مبكرة.