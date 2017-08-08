أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

برلمان جنوب أفريقيا يصوت على حجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلمان جنوب أفريقيا يصوت على حجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما

11:29 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

برلمان جنوب أفريقيا يصوت على حجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما

كيب تاون - (د ب أ):

يستعد مشرعو جنوب أفريقيا للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما، المتهم بإساءة استخدام سلطته بعد سلسلة من فضائح الفساد.

وسيجرى التصويت، الذى من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، من خلال الاقتراع السري، مما يرفع من فرص عزل زوما (75 عاما) من منصبه.

وكان زوما قد نجا بالفعل من سبع عمليات تصويت على حجب الثقة منذ أن أصبح رئيسا في 2009، لكنها كانت تتم في إطار تصويت علني، مما أجبر أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على اتباع خط الحزب.

وطلب تسعة من إجمالي 13 حزبا بإجراء اقتراع سري، سيسمح للمرة الأولى لأعضاء حزب زوما المنقسم بشدة بالتصويت دون خوف من الانتقام.

ولكي يتمكن البرلمان من الإطاحة بزوما، سيتعين على 50 مشرعا على الأقل من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من إجمالي 249 أن يصوتوا ضد الرئيس، بالإضافة إلى جميع النواب المعارضين في البرلمان المؤلف من 400 مقعد.

وبعد ذلك سيضطر الرئيس وحكومته الى الاستقالة، ثم ينتخب البرلمان رئيسا جديدا من بين اعضائه، او ستجرى انتخابات مبكرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلمان جنوب أفريقي يصوت على مصير زوما في اقتراع سري

    أخبار

  • محكمة جنوب أفريقية تفتح الطريق أمام السريَّة في تصويت ضد زوما

    أخبار

  • المعارضة في جنوب أفريقيا تقاضي زوما ووزراء بتهمة الفساد

    أخبار

  • رئيس جنوب إفريقيا "لا يعارض" التحقيق في ادعاءات فساده

    أخبار

إعلان

0fcf68ec60.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا