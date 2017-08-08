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"الزراعة" توافق على إنشاء مدرسة تعليم ثانوي بسوهاج

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" توافق على إنشاء مدرسة تعليم ثانوي بسوهاج

11:23 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن موافقة وزارة الزراعة النهائية على مطلب المحافظة، بإقامة مدرسة تعليم ثانوي على مساحة 2800 متر، أرض أملاك دولة بنجع الدموكي، زمام قرية إدفا مركز سوهاج.

وأكد "عبد المنعم"، أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجي، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسي.

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