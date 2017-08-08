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ضبط مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر تابع لمحل شهير بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

ضبط مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر تابع لمحل شهير بمدينة نصر

11:29 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ضبط مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر تابع لمحل شهير بمدينة نصر

ضبط مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر تابع ارشيفية

كتب - علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة، برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مخزن بالقاهرة الجديدة تابع لمطعم شهير بمدينة نصر، بداخله كمية كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة قبل بيعها للمواطنين.
كانت معلومات وردت مفادها بحيازة وتجميع كميات كبيره من السلع الغذائية (الدواجن، واللحوم)، الغير صالحة للاستهلاك الأدمي تمهيدًا لطهيها وتقديمها للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس لجمهور المستهلكين، ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً أرباحاً طائلة غير مشروعة.
داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مفتشي الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة المخزن، وتمكنت من ضبط مالك المخزن وضبط 450 كجم دواجن، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقدمت اللجان المرافقة تقريرًا يفيد أن الكميات المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.

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