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ضبط 87 طن ملح مغشوشة داخل مصنع في المرج - (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط 87 طن ملح مغشوشة داخل مصنع في المرج - (صور)

11:22 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القطارات والمترو -(صور)

الألبوم التالى

مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القطارات والمترو -(صور)

كتب- علاء عمران:تمكنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة، برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج، لطحن وتعبئة ملح الطعام المغشوشة والمقلدة لكبري العلامات التجارية خلافاً للحقيقة مدخلاً الغش والتدليس لجمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة معرضاً الصحة العامة للضرر.وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المصنع، وضبط المدير المسئول، وضبط 87 طن ملح طعام، و 6 ماكينة تعبئة وتغليف، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة. 

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