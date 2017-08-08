ضبط 87 طن ملح مغشوشة داخل مصنع في المرج - (صور) 11:22 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

عرض 5 صورة

عرض 5 صورة

عرض 5 صورة

عرض 5 صورة

عرض 5 صورة

إعادة الألبوم الألبوم التالى مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القطارات والمترو -(صور)

كتب- علاء عمران:تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج، لطحن وتعبئة ملح الطعام المغشوشة والمقلدة لكبري العلامات التجارية خلافاً للحقيقة مدخلاً الغش والتدليس لجمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة معرضاً الصحة العامة للضرر.وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المصنع، وضبط المدير المسئول، وضبط 87 طن ملح طعام، و 6 ماكينة تعبئة وتغليف، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

ضبط 56 طن شحوم وزيوت يعاد تدويرها داخل مصنع بقليوب

ضبط 3815 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بقصر النيل

الأموال العامة: ضبط عامل مطابع زيّف ماركات العلامات التجارية بالقاهرة

سقوط أكبر مُقلد للعلامات التجارية الخاصة بالأدوية في الموسكي

إعلان

إعلان