تقرير بريطاني.. توفير سبل الراحة للسيدات العاملات بعد سن اليأس

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أوصى تقرير حكومي بريطاني حديث أصحاب مكاتب العمل بضرورة توفير مراوح جيدة لمساعدة النساء اللاتي يتعرضن لانقطاع الطمث "سن اليأس" في التغلب على الأعراض المزعجة لهذه المرحلة، كما أوصى بتوفير أماكن للاستراحة وسياسات خاصة للغياب عن العمل ونوافير مياه باردة للنساء في هذه الفترة من حياتهن.

ووجد القائمون على التقرير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العديد من النساء في مرحلة سن اليأس يعانين من صعوبات في العمل تحت الظروف التقليدية مع زيادة الهبات الساخنة بسبب هذه الظروف، حيث تعاني بعض النساء من هذا الأمر لدرجة تجبرهن على ترك وظائفهن أو خفض ساعات العمل.

وأوضح التقرير أن الكثير من النساء في فترة انقطاع الطمث يجدن أن زملاءهن في العمل غير متعاطفين مع حالتهن، بينما تحظى أجازات الحمل والوضع بالجدية، ويتم عادة تجاهل مشكلات مرحلة سن اليأس.

ويستند التقرير إلى نتائج بحث أجرته جامعة ليستر شمل مراجعة 104 دراسات أجريت في الفترة من 1990 وحتى 2016 على تأثيرات انقطاع الطمث على حياة المرأة العملية.. فيما يوجد ببريطانيا نحو 3ر4 مليون امرأة عاملة تجاوزن سن الخمسين بزيادة 72% منذ عام 1994