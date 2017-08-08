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التشكيلة المتوقعة لقمة «الريال واليونايتد» في نهائي السوبر الأوروبي

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التشكيلة المتوقعة لقمة «الريال واليونايتد» في نهائي السوبر الأوروبي التشكيلة المتوقعة لقمة «الريال واليونايتد» في نهائي السوبر الأوروبي

التحرير

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كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الأوروبي، بين ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، المقامة على ملعب «فيليب آرينا» بمقدونيا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

- حراسة المرمى: كايلور نافاس.

- خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال.

- خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكو.

- خط الهجوم: بيل - بنزيما.

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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

- حراسة المرمى : دافيد دي خيا.

- خط الدفاع : فالنسيا - سمولينج - ليندلوف - بليند - دارميان.

- خط الوسط: ماتيتش - هيريرا - بوجبا.

- خط الهجوم: راشفورد - لوكاكو.

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التحرير

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