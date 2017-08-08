«مقدونيا» تحتضن موقعة مانشستر يونايتد وريال مدريد في السوبر الأوروبي

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يلتقي اليوم الثلاثاء، ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، مع نظيره مانشستر يونايتد، بطل الدوري الأوروبي، في لقاء السوبر الأوروبي، المقام في العاصمة المقدونية سكوبيه، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة.

مشوار الفريقين

تأهل ريال مدريد للسوبر الأوربي، من خلال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، عندما حل وصيفًا في مجموعته السادسة خلف بروسيا دورتموند، ومن ثم تغلب على نابولي في دور الـ16 بنيجة (6-2) بمجموع اللقاءين وعلى بايرن ميونيخ في ربع النهائي بنتيجة (6-3) مجموع اللقائين وعلى أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 4-2 بمجموع اللقائين قبل التغلب على يوفنتوس في المباراة النهائية 4-1.

وبدوره تأهل مانشستر يونايتد، للسوبر من خلال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، عندما حل وصيفًا في مجموعته الأولى خلف فناربخشة التركي، وتغلبه على سانت إتيان في دور الـ32 (4-0) بمجموع اللقائين، وعلى روستوف في دور الـ16 (2-1) بمجموع اللقائين، وعلى أندرلخت في ربع النهائي (3-2) وعلى سيلتا فيجو في نصف النهائي (2-1) قبل التغلب على أياكس في المباراة النهائية (2-0).

وتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي ريال مدريد في دوري الأبطال برصيد 12 هدفًا، بينما تصدر هنريك مخيتاريان قائمة هدافي مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي برصيد 6 أهداف.

الأرقام القياسية للسوبر الأوروبي (طالع التفاصيل)

تاريخ الفريقين في السوبر الأوروبي

توج ريال مدريد باللقب 3 مرات أعوام 2002 و2014 و2016 وحل وصيفًا مرتين عامي 1998 و2000، ويسعى الريال لأن يصبح أول فريق يتوج بلقبيين متتاليين في السوبر الأوروبي بعد ميلان عامي 1989 و1990، ويرفع رصيده من الألقاب إلى 4 خلف برشلونة وميلان اللذان يمتلكان 5 ألقاب.

وبدوره توج مانشستر يونايتد باللقب عام 1991، وحل وصيفًا عامي 1999 و2008، وخسر الشياطين الحمر في المرتين التي شارك فيهما بالسوبر كبطل لدوري أبطال أوروبا، لذا يتفاءل عشاق الشياطين الحمر بالسوبر هذا العام.

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تصريحات مدربي الفريقين

جوزيه مورينيو: «أشعر بالإثارة للعب السوبر الأوروبي ومواجهة بطل أوروبا وبخاصة ريال مدريد الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا والعديد من الألقاب، علينا اللعب والاستمتاع بالمباراة، فلا يحصل اللاعبين كثيرًا على فرصة التواجد في السوبر الأوروبي".

"أمتلك علاقة جيدة للغاية مع بعض لاعبي ريال مدريد، فلا نزال على تواصل من خلال الهواتف المحمولة، كما لا تربطني أي علاقة ببعض اللاعبين الأخرين، ولكنه نفس الحال مع لاعبي تشيلسي وإنتر وبورتو، وعند الإلتقاء بهم سأوجه التحية للجميع".

زين الدين زيدان: "المباراة هامة للغاية ونحن هنا للفوز بها ولا يهمنا أي شيء آخر، فأنا أتواجد في مدريد منذ 16 عامًا ولكني لعبت مع فرق أخرى ضد ريال مدريد وكنا دائما نرغي في هزيمة ريال مدريد، فالريال هو الفريق الأفضل في العالم، وندرك أن الأمور تزداد صعوبة كل عام، ولكننا نمتلك الشخصية والجوع ولا نشعر بالتعب من الفوز بالألقاب".

"سنلعب بأسلوبنا المعتاد، فلن يغير من طريقتنا من أجل تك المباراة وحدها، نحن مستعدون للمباراة، ونرغب في الفوز بالكأس وهو الأمر الذي لن يتحقق سوى بالتواضع والعمل الجاد".

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نتائج المباريات التحضرية

ريال مدريد

- التعادل 1-1 مع مانشستر يونايند، ومن ثم الخسارة بركلات الترجيح في سانت كلارا، الولايات المتحدة

- الخسارة من مانشستر سيتي 4-1 في لوس أنجلوس.

- الخسارة من برشلونة 3-2 في ميامي، الولايات المتحدة.

- التعادل 1-1 مع نجوم الدوري الأمريكي ومن ثم الفوز بركلات الترجيح 4-2 في شيكاغو، الولايات المتحدة.

مانشستر يونايتد

- الفوز على لوس أنجلوس جالاكسي 5-2 في كارسون، الولايات المتحدة.

-الفوز على ريال سولت ليك 2-1 في ساندي، الولايات المتحدة.

- الفوز على مانشستر سيتي 2-0 في هوستون، الولايات المتحدة

- التعادل مع ريال مدريد 1-1 ومن ثم الفوز بركلات الترجيح 2-1 في سانت كلارا، الولايات المتحدة

-الخسارة من برشلونة 1-0 في لاندوفر، الولايات المتحدة

- الفوز على فاليرينجا 3-0 في أوسلو، النرويج

- الفوز على سامبدوريا 2-1 في دوبلن، أيرلندا

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التشكيل المتوقع

ريال مدريد: نافاس- مارسيلو- راموس- فاران- كارفخال- كاسيميرو- كروس- مودريتش- إيسكو- بيل- بنزيما

مانشستر يونايتد: دي خيا- فالنسيا- سمولينج- ليندلوف- بليند- دارميان- ماتيتش- هيريرا- بوجبا- راشفورد- لوكاكو

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