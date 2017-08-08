ضبط 56 طن شحوم وزيوت يعاد تدويرها داخل مصنع بقليوب 11:05 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- علاء عمران:تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، برئاسة اللواء أنور سعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة قليوب، لإنتاج وتعبئة زيوت وشحوم السيارات المغشوشة والمقلدة.كشفت التحريات استخدام المصنع خامات وزيوت سابقة الاستخدام، ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها، وادخالها في عملية التصنيع، وتعبئة منتج نهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء لكبري العلامات التجارية، وإنها ذات منشأ أجنبي خلافاً للحقيقة، وتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس لجمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المشار إلية، وضبط مالك المصنع، وضبط 2146 عبوة زيوت وشحوم سيارات داخل عبوات مختلفة الإحجام 25 طن شحوم سارات تحت التعبئة 5900 لتر زيوت سيارات 31 طن زيوت وشحوم سيارات مرتجعات سابقة الاستخدام مستلزمات أنتاج، قبل إعادة تدويرها.تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة للتحقيق. ‏

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