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تعرف على نتيجة التنسيق الأول لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

تعرف على نتيجة التنسيق الأول لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة

11:11 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تعرف على نتيجة التنسيق الأول لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة

كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة التنسيق الأول لمرحلة رياض الأطفال، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

ويمكن لولي الأمر التعرف على النتيجة باستخدام الرقم القومي للطفل، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ووجه محمد عطية، القائم بأعمال مدير المديرية، كل ولي أمر بالدخول والاستعلام عن النتيجة وطباعة استمارة القبول، والتوجه بها إلى المدرسة المقبول بها الطفل، في موعد أقصاه 15/ 8/ 2017، وإلا يعتبر ترشح الطفل لاغي.

وطالب القائم بأعمال مديري المديرية بتجهيز أصل شهادة ميلاد الطفل، وأصل البطاقة الشخصية لولي الأمر، أما باقي الأوراق فيتم السؤال عنها من خلال المدرسة.

وبالنسبة للأطفال الذين لن يتم قبولهم بالمرحلة الأولى، فعليهم انتظار المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد الانتهاء من فرز الأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية والمتبقية من المرحلة الأولى.

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