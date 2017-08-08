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تمشيط مركز الأزهر للمؤتمرات قبيل بدء تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

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مصراوي Masrawy

تمشيط مركز الأزهر للمؤتمرات قبيل بدء تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

11:04 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تمشيط مركز الأزهر للمؤتمرات قبيل بدء تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

ارشيفية

كتب- محمود مصطفى:

كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية.

ويحضر الحفل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان والسيد محمود الشريف وكيلي المجلس، وعدد من قيادات المشيخة ونواب البرلمان، بمركز الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومشط خبراء المفرقعات مركز الأزهر للمؤتمرات، قبيل بدء الحفل.

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مصراوي Masrawy

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