«التموين» تحظر أسطوانات البوتاجاز في مناطق الغاز الطبيعي

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، برقم 184 لعام 2017، بشأن القواعد المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز، ويحظر القرار استخدام الأسطوانات المنزلية في غير الأغراض المخصصة لها.

ويحظر القرار على أصحاب المقاهي ومزارع الدواجن والمطاعم والمحلات العامة والصيدليات ومعامل التحاليل، استخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية في الأماكن المزودة بالغاز الطبيعي، كما يُحظر استخدام الأسطوانات كوقود لتشغيل قمائن الطوب.

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كما أنه يُحظر بغير الترخيص من وزارة التموين أو المديريات التابعة لها بالمحافظات، التعامل في أسطوانات بوتاجاز المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية، سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل.