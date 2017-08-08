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«كوكا وجمال» مرشحان للانضمام لقائمة الفراعنة أمام أوغندا

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«كوكا وجمال» مرشحان للانضمام لقائمة الفراعنة أمام أوغندا «كوكا وجمال» مرشحان للانضمام لقائمة الفراعنة أمام أوغندا

التحرير

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كشف مصدر داخل جهاز الوطني، أن أحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، مرشح للانضمام لقائمة الفراعنة أمام أوغندا بتصفيات كأس العالم.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«التحرير»، إن كوكا ظهر بشكل جيد في لقاء فريقه أمام أيك سولنا السويدي، في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي، وصنع هدف الفوز لفريقه في وقت قاتل، وفي حالة استمراره على هذا المستوى ومشاركته باستمرار سيكون له دور مع المنتخب أمام أوغندا.

وتأهل فريق سبورتنج براجا البرتغالي إلى الدور الثاني من «اليوروبا ليج» بعد الفوز (2-1) في الوقت القاتل على حساب أيك سولنا السويدي في الدور التمهيدي من البطولة.

وتابع أن عمرو جمال، مهاجم الأهلي أيضًا مرشح للتواجد في القائمة في ظل النقص الحاد في مركز الهجوم بالمنتخب خلال الفترة الحالية.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر، أن يعلن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قائمة اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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