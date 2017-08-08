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بالصور.. استمرار البحث عن ضحايا أو مصابين تحت أنقاض المنزل المنهار بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار البحث عن ضحايا أو مصابين تحت أنقاض المنزل المنهار بسوهاج

10:50 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج

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بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف قوات الإنقاذ البري، بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، جهودها للبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين تحت أنقاض المنزل المنهار فجر اليوم الثلاثاء، بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة.

وقال العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج، إن القوات ما زالت مستمرة في البحث تحت أنقاض المنزل المنهار، مضيفًا أنها نجحت في استخراج جثة طفل رضيع، بالإضافة إلى 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

وأصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ولقي طفل مصرعه، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، فجر اليوم الثلاثاء.

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