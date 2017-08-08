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تأجيل محاكمة 213 متهماً في قضية "أنصار بيت المقدس" لـ 22 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 213 متهماً في قضية "أنصار بيت المقدس" لـ 22 أغسطس

10:54 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 22 أغسطس.

وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن الدقهلية ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق واغتيال النائب العام الراحل هشام بركات وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء.

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