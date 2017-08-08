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مد أجل الحكم على متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 14 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

مد أجل الحكم على متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 14 أكتوبر

10:43 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لجلسة 14أكتوبر.وجاء قرار التأجيل لاستكمال المداولة.ويواجه المتهم عدة تهم، منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في ، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.

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