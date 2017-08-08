"المرور": ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات مرورية بالجيزة
"المرور": ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات مرورية بالجيزة
10:40 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017
كتب- محمد شعبان:
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية موسعة، اليوم الثلاثاء، لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
جاء ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل بناءً على توجيهات اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة.
وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، كما تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص، ودراجتين بدون لوحات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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