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النقل البحري: «تايب 42» أحدث غواصة تقليدية في العالم (فيديو)

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النقل البحري: «تايب 42» أحدث غواصة تقليدية في العالم (فيديو) النقل البحري: «تايب 42» أحدث غواصة تقليدية في العالم (فيديو)

التحرير

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قال اللواء بحري محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الغواصة "تايب 42 طراز 209" التي تستلمها من ألمانيا، اليوم الثلاثاء، هي أحدث غواصة تقليدية في العالم، وتحتوي على أجهزة ومعدات ومنظومة إطلاق نيران على أحدث مستوى في العالم.

أضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "تايب 42 طراز 209 تحتوي على تسليح يشمل إطلاق الصواريخ والتوربيدات، بالإضافة إلى أنها تمتلك القدرة على إزالة الألغام البحرية".

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وتابع: "الغواصة لديها القدرة على حمل الضفادع البشرية والعمل منفردة والإبحار لمسافات طويلة"، مؤكدا أنها تعتبر سلاح دفاعي وهجومي.

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التحرير

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