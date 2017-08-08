قائد البحرية: مصر تبني قواتها في حين تنهار بعض جيوش المنطقة

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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن مصر كانت ولا زالت قادرة على المحافظة على وحدتها وتماسكها.

أضاف خالد، خلال كلمته بمراسم استلام مصر الغواصة الألمانية الجديدة، من طراز تايب 42، اليوم الثلاثاء: "مصر تبني وتحدث قواتها وجيشها، في ظل انهيار بعض جيوش المنطقة"، موضحا أن هناك دول تنهار بمنطقتنا وأخرى تدمر من حولنا.

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يذكر أن مصر تتسلم، اليوم، الغواصة الثانية الحديثة "تايب 42 طراز 209"، ألمانية الصنع، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية لتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الأمنة.