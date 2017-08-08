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وزير البترول: نتجه لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

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وزير البترول: نتجه لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وزير البترول: نتجه لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

التحرير

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أعلن طارق الملا، وزير البترول، عن أن قطاع البترول اتخذ خطوات فعلية لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات الطاقة النظيفة، للحفاظ على مواردنا البترولية وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول، اليوم الثلاثاء، محمد أبو نيان، رئيس شركة أكوا باور ، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات عمل الشركة في مشروعات الطاقة وتحلية المياه التي تنفذها حاليا في وعدة دول.

وتم بحث الفرص الاستثمارية في السوق المصري في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهم إيجابيا في تنويع مصادر الطاقة، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع معدلات الاستهلاك.

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وقال الملا إن العلاقات المصرية السعودية متفردة في طبيعتها وخصوصيتها، وإن هناك رغبة قوية من الجانبين لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق النمو الاقتصادي المستهدف في البلدين، مرحبا بالتعاون مع "أكوا باور" في مجال استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن اهتمام "أكوا باور" بالاستثمار في السوق المصري الواعد، خاصة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في الربط الكهربائي بين الدول، مشيدا بالكفاءات والخبرات المصرية في إدارة تلك المشروعات.

وأضاف أن الشركة لديها خطط استثمارية للتوسع في أعمالها في دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وأن لديها فروعا ومشروعات في 11 دولة ويتعدى حجم استثماراتها 31 مليار دولار.

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التحرير

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