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فصيل من الحشد الشعبي يتهم الجيش الأمريكي بقصف العشرات من عناصره جنوبي سنجار

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مصراوي Masrawy

فصيل من الحشد الشعبي يتهم الجيش الأمريكي بقصف العشرات من عناصره جنوبي سنجار

10:26 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

فصيل من الحشد الشعبي يتهم الجيش الأمريكي بقصف العشرات من عناصره جنوبي سنجار

قوات الحشد الشعبي تتكون من 40 جماعة مسلحة شيعية

لندن (بي بي سي)
قتل 36 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 آخرين من مقاتلي الحشد الشعبي في قصف جوي شنته طائرات أمريكية، استهدف مواقع الحشد يوم الاثنين على الحدود السورية العراقية، بحسب ما أفاد به فصيل من الحشد.

وأكدت (كتائب سيد الشهداء) في بيان تلقت بي بي سي نسخة منه، أن جثماين القتلى وصلت إلى مطار بغداد.

ولم يذكر الموقع الرسمي للحشد شيئا عن الحادث. بينما ندد بيان "كتائب سيد الشهداء" بالغارة الأمريكية، التي ذكر أنها استهدفت مواقعها في الخط الحدودي المقابل لبلدة عكاشات، جنوبي سنجار في محافظة نينوى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من العراقية على تلك التقارير.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية "ادعت في بيان لها أن ذخيرتها الحية قصفت مواقع مفترضة لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود العراقية السورية".

واتهم البيان القوات الأمريكية بتعمد قصف مواقع الحشد، مطالبا الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق في الحادث.

وتوعدت الكتائب القوات الأمريكية - بحسب ما أورده البيان - بالعقاب، ودعت قادة الحشد إلى عقد اجتماع لتدارس الرد المناسب.

وتتكون قوات الحشد الشعبي من حوالي 40 جماعة مسلحة شيعية. وشاركت قوات الجيش العراقي في قتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، خاصة في معارك تحرير مدينة الموصل.

وتدعم القوات العراقية في قتالها لمسلحي التنظيم غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تستهدف مناطق المسلحين، لكنها أحيانا تخطئ إصابة الأهداف.

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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