انفجار شاحنة في باكستان يوقع 34 جريحا

إسلام آباد (أ ف ب)

ادى انفجار شاحنة مفخخة في مدينة لاهور الباكستانية إلى إصابة 34 شخصا على الاقل مساء الاثنين، كما اعلنت السلطات المحلية.

وقال عبدالله خان سمبل المسؤول الحكومي في لاهور، المدينة التي يسكنها ستة ملايين نسمة في شمال شرق باكستان "كانت المتفجرات في شاحنة محملة فاكهة".

وأضاف "أصيب 34 شخصا على الأقل بجروح معظمهم من المارة".

من جهته، قال جام سجاد حسين، المتحدث باسم خدمات الطوارئ ان الانفجار أدى إلى تدمير مبنى وتضرر عدد من السيارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في المساء.

وكان تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 26 شخصا في لاهور أواخر يوليو.