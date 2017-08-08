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القبض على عاطل هارب من 28 حكمًا بالسجن

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل هارب من 28 حكمًا بالسجن

10:26 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

القبض على عاطل هارب من 28 حكمًا بالسجن

القبض على عاطل هارب

كتب - علاء عمران:
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بأرصفة الوجه القبلي بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط "أ . م"، 35 سنة، أثناء تواجده على رصيف محطة القاهرة.
وبالكشف تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 28 قضية (شيك – تبديد) بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين (شهر إلى 3 سنوات) أخرهم قضية جنح قسم شرطة البساتين " شيك " غيابي بالحبس لمدة سنة.
بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
تحرر المحضر اللازم، وأرسل بالمحكوم عليه لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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