متى-يجب-عليكِ-قص-أطراف-شعرك؟

الشعر اللامع الصحي هدف يسعى إليه الجميع، لكن الآراء تختلف حول العدد المناسب لمرات قص أطراف الشعر. فمتى ينبغي زيارة مصفف الشعر؟

العناية بالشعر مسألة تهم النساء والرجال على حد سواء، ومع كثرة منتجات العناية بالشعر واختلاف الآراء حول أفضل طريقة للحفاظ على شعر صحي، يجد البعض صعوبة في معرفة الطريقة المثالية للاحتفاظ بشعر قوي ويتمتع بمظهر جيد.

عدد مرات قص أطراف الشعر من أكثر النقاط محل الخلاف بين مصففي الشعر، فالبعض ينصح بضرورة قص أطراف الشعر مرة كل أربعة إلى ستة أسابيع، في حين يؤكد البعض أن قص الأطراف مرتين فقط في العام يكفي تماما.

حسم الخبراء هذه المسألة بتوضيح أن عدد مرات زيارة مصفف الشعر لقص الأطراف مسألة تختلف بحسب طبيعة الشعر ودرجة العناية به، فمن يحرص على العناية بشعره ويستخدم المواد المغذية للشعر بانتظام، لا يحتاج زيارة مصفف الشعر إلا مرة واحدة كل 8 إلى 12 أسبوعا، وفقا لموقع "إنستايل" الألماني.

أما بالنسبة لأصحاب الشعر المجعد، فينصحهم الخبراء بقص أطراف الشعر كل شهرين، تجنبا لتقصف الأطراف ومن أجل الاحتفاظ بمظهر جيد للشعر.

تسريحة الشعر تلعب دورا أيضا في تحديد عدد مرات قص الأطراف، فالنساء اللاتي يقررن اعتماد قصة الشعر المدرجة، فعليهن زيارة مصفف الشعر مرة كل ستة أسابيع من أجل الحفاظ على شكل تسريحة الشعر.

صاحبات غرة الشعر عليهن أيضا قصها مرة كل أسبوعين بحد أقصى، الشعر التالف نتيجة كثرة استخدام المجفف الساخن أو الإكثار من الصبغات، يحتاج لعناية خاصة إذ يجب قص أطرافه كل أربعة أسابيع تجنبا للمزيد من التلف.

ولتسهيل الأمور على من لا يرغب في الالتزام بموعد معين لزيارة مصفف الشعر، هناك بعض العلامات التي رصدها موقع "غالا" الألماني، والتي تدل على ضرورة قص الشعر ومن بينها، ظهور تقصف الأطراف أو جفافها وتغيير شكل تسريحة الشعر وتكسر الأطراف. فالمعروف أن الشعر ينمو بمعدل 1.5 سنتيمتر كل أربعة أسابيع تقريبا.