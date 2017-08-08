مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القطارات والمترو -(صور)

كتب- علاء عمران:

قام اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة مفاجئة على الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة، ومحطة مترو الشهداء، لمتابعة الحالة الأمنية.

وتفقد مساعد وزير الداخلية، محطة سكك حديد القاهرة، وتبين انتظام الخدمات الأمنية المعينة، ونبه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة (X. RA)، وبوابات الكشف عن المعادن، موجهًا بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية "النظامية، والبحثية"، بخلاف مجموعات العمل المتواجدة داخل القطارات كل منطقة في نطاقها بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق إحكام الإجراءات التأمينية.

كما تفقد مداخل ومخارج المحطات للوقوف على مدى تأمينها وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وضبط الخارجين عن القانون، والباعة الجائلين داخل القطارات، وضرورة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها للعمل بصفة مستمرة وعقب الانتهاء، مؤكدًا مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على الإجراءات التأمينية لجميع محطات المترو وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام وتبصرتهم بالتحديات الأمنية الراهنة، وتنفيذ الخطط الأمنية المتماشية مع الأحداث المفاجئة، والاستعداد للتعامل معها وضرورة إنفاذ القانون في إطار احترام حقوق الإنسان واستقبال أي شكوى من المواطنين والعمل على حلها وإزالتها في حينها، مؤكدًا تواجد مجموعات التفتيش المتقدمة بمداخل المحطات للتفتيش قبل الدخول.

واستهدفت الجولة التأكد من الإجراءات التأمينية ورفع الروح المعنوية للقوات، والتنبيه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة فحص الحقائب، وتأكيد احترام المواطنين وحسن معاملتهم.