جيش الاحتلال: مقتل طيار اسرائيلي في تحطم مروحيته العسكرية

القدس المحتلة (ا ف ب)

قتل ضابط اسرائيلي وأصيب مساعد الطيار المرافق له بجروح خطيرة عندما تحطمت طائرتهما المروحية من طراز "أباتشي" أثناء هبوطها في قاعدة جوية، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الجيش الثلاثاء.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس إن "مروحية عسكرية تحطمت في قاعدة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي في جنوب اسرائيل"، مضيفة أن الحادث وقع ليل الاثنين.

وأوضحت أن الرائد دافيد زوهار من قوات الاحتياط توفي "فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة".

وأفادت تقارير إعلامية اسرائيلية أنه تم حظر إقلاع مروحيات "أباتشي" في السابق بعدما وجد تصدع كبير في مراوح إحداها، قبل أن تعاود التحليق الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن المروحية تحطمت في نهاية رحلة تدريبية في إطار برنامج يهدف إلى إعادة مروحيات "أباتشي" إلى الخدمة بشكل تدريجي. وكان الطيار أرسل إشارات تفيد بوجود عطل قبل أن يفقد السيطرة على الطائرة.