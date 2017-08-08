مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا – عبد الرحمن قرشي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حادث مروري بمركز الموقف بشمال محافظة قنا، جرى نقلهم إلى مستشفيَي قنا العام وجامعة جنوب الوادي.

كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الوقف، يفيد بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" جراء السرعة المفرطة وانفجار أحد إطارات السيارة؛ الأمر الذي تسبب في مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين بعضهم في حالة خطرة.

هذا، وجرى نقل المصابين بين مستشفيَي قنا العام وجامعة جنوب الوادي لتلقي العلاج اللازم.