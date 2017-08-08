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السيطرة على حريق في مخزن قطع غيار جرارات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في مخزن قطع غيار جرارات بالشرقية

10:22 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

السيطرة على حريق في مخزن قطع غيار جرارات بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدينة، بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في مخزن قطع غيار جرارات بناحية "تلراك" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن لقطع الغيار والزيوت بناحية "تلراك" بدائرة مركز أولاد صقر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن قطع غيار جرارات زراعية وزيوت، مبني بالطوب الأحمر والخرسانة، ما أسفر عن احتراق جميع محتويات المخزن دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المخزن، أشار إلى أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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