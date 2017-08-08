إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش بفتاة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب طالب وعامل زراعي، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأيدي بسبب التحرش بفتاة بقرية سعد زغلول، بمركز النوبارية، بمحافظة البحيرة.

وورد بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية، بحدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول "محمد. م. ع"، 17 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات، ووالده "مسعد. ع. م"، وطرف ثان، "محمود. ع.ع"، 18 عامًا، عامل زراعي، مصاب بكدمات وسحجات، وشقيقه "إسلام. ع. ع"، 21 عامًا.

وكانت المشاجرة على خلفية مشادة كلامية بينهم، حال قيام الطرف الثاني بمعاتبة الأول من الطرف الأول لمحاولة التحرش بنجلة عمهم، اعتدى على إثرها الطرفان على بعضهما بالضرب، وإحداث الإصابات المذكورة.

ونقل المصابين لمستشفى النوبارية العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.