أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش بفتاة بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش بفتاة بالبحيرة

10:10 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش بفتاة بالبحيرة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب طالب وعامل زراعي، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأيدي بسبب التحرش بفتاة بقرية سعد زغلول، بمركز النوبارية، بمحافظة البحيرة.

وورد بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية، بحدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول "محمد. م. ع"، 17 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات، ووالده "مسعد. ع. م"، وطرف ثان، "محمود. ع.ع"، 18 عامًا، عامل زراعي، مصاب بكدمات وسحجات، وشقيقه "إسلام. ع. ع"، 21 عامًا.

وكانت المشاجرة على خلفية مشادة كلامية بينهم، حال قيام الطرف الثاني بمعاتبة الأول من الطرف الأول لمحاولة التحرش بنجلة عمهم، اعتدى على إثرها الطرفان على بعضهما بالضرب، وإحداث الإصابات المذكورة.

ونقل المصابين لمستشفى النوبارية العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محبوس يقتل زميله بـ"كتر" داخل حجز مركز دمنهور

    أخبار

  • ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في البحيرة

    أخبار

  • التنقيب عن الآثار بالبحيرة.. حلم الثراء السريع ينتهي بمأساة

    أخبار

  • مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

    أخبار

إعلان

6dbcf56878.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا