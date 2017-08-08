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مصرع طالب غرقا في مياه بحر "الشيشيني" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقا في مياه بحر "الشيشيني" بالشرقية

10:01 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه بحر "الشيشيني" بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق شخص بمياه بحر "الشيشيني" بناحية قرية "أنشاص" التابعة لدائرة مركز بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين غرق المدعو "محمد السيد محمد حسن الجبالي" 16 عامًا، طالب، مقيم بقرية أنشاص، و بسؤال والده، أشار إلى أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر، غرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائيًا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

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