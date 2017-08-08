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مقتل 31 صيادا نيجيريًا جراء هجومين منفصلين لجماعة "بوكو حرام"

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مصراوي Masrawy

مقتل 31 صيادا نيجيريًا جراء هجومين منفصلين لجماعة "بوكو حرام"

09:54 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

أبوجا - (أ ش أ):

لقي 31 صياد سمك نيجيريا على الأقل مصرعهم جراء هجومين منفصلين شنهما مسلحو جماعة (بوكو حرام) على جزر في بحيرة تشاد.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء عن أحد عناصر الوحدات المسلحة المتحاربة مع المتطرفين في المنطقة قوله "إن المتشددين هاجموا جزيرة (دوجوري)، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، فضلا عن استهداف جزيرة (دابار وانزام) ومقتل 17 آخرين".

وقال أحد الصيادين "إن المهاجمين أبقوا شخصا واحدا على قيد الحياة في جزيرة دوجوري وأمروه بنقل جثث 12 قتيلا إلى مدينة باجا، كتحذير لمن يقدم على صيد السمك في مياه بحيرة تشاد".

يشار إلى أن هذا الاعتداء وقع بعد أسبوع من رفع العسكريين النيجيريين الحظر عن صيد السمك في بحيرة تشاد، وذلك بعد عامين من الانقطاع، بسبب الاشتباه في أن جماعة (بوكو حرام) استغلت الصيد لتمويل عملياتها الهجومية في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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