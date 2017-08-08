سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-8-2017
السعر العالمي : 1,257.92 أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|707 إلى 710
|عيار 22
|648 إلى 651
|عيار 21
|619 إلى 621
|عيار 18
|531 إلى 532
|عيار 14
|413 إلى 414
|عيار 12
|354 إلى 355
|الاونصة
|22,001 إلى 22,072
|الجنيه الذهب
|4,952 إلى 4,968
|الكيلو
|707,429 إلى 709,714
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads