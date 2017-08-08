سعفان" يرأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع "العمل الدولية"
سعفان" يرأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع "العمل الدولية"
09:40 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017
محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتبت - نورا ممدوح:
يرأس محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور ممثلي 17 جهة أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات المعنية، والمجالس المتخصصة، وأصحاب الأعمال والعمال.
وقال الوزير، إن الاجتماع يأتي في نطاق المنهج التشاركي للوصول لخطة وطنية متكاملة متماشية مع أهداف مصر 2030 والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها بشأن مكافحة عمل الأطفال، مع التركيز على أسوأ أشكاله.
وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة توجيهية للخطة وتضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية للمشاركة في وضعها، حيث قامت اللجنة وبمساعدة فنية وفرها خبراء منظمة العمل الدولية بإعداد هذه الخطة، مما يساهم في تضافر الجهود لمكافحة عمل الأطفال وتوفير بدائل مستدامة للأطفال وأسرهم.
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