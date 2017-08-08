عضو "الصيادلة": مؤشرات إيجابية بعد اجتماعنا مع وفد "الصحة"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اجتماع اللجنة المشكلة من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محي عبيد، يوم الاثنين، مع اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لبحث مشاكل النقابة، كان إيجابيا وتم عرض مطالب الصيادلة كاملة خلاله.

وضم وفد الصيادلة بجانب "عبيد وعطا الله"، د.أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، ود.حسام حريره أمين الصندوق المساعد ، وعضو المجلس فتح الله الشرقاوي.

وقال عطا الله في تصريحات لمصراوي، إنه تم عرض مشكلة بيع الأدوية بسعرين والتي تسببت في مشاكل كثيرة خلال الفترة الماضية، وكذلك أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، خطورة قيام البعض بإعادة تدويره وطرحه للبيع من جديد، موضحا إلى أنه لم يتم التطرق لمناقشة التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الصحة ضد الصيادلة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة مشاكل الصيادلة، والرد على هذه المطالب، مشيرا إلى تفهم مسؤولي وزارة الصحة لمطالبهم.

وصعد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اعتصامهم في 5 مقار فرعية بمحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط بداية من اليوم الأحد، وفوضوا النقيب العام محيي عبيد للتواصل لدى الجهات الرسمية لمدة أسبوعين قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية.

وبجانب إلغاء بيع الأدوية بسعرين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، يُطالب الصيادلة بالعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، بالالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، فضًلا عن صرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، لكن هذه المطالب تأتي كأولوية لاحقة لأول مطلبين.