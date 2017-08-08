"القوي العاملة" و "الصحة" ينظمان حملة لتحليل فيروس "سي" للعاملين بالمجان

كتبت - نورا ممدوح :

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون مع وزارة الصحة حملة لعمل تحليل لفيروس "سي" للعاملين بديوان عام الوزارة بالمجان.

وقال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الحملة تم تنظيمها علي مدار يومين تنتهي اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء التحاليل لجميع العاملين على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود وهو "مصر خالية من فيرس "سي".

من جانبهم، أكد مسئولي وزارة الصحة الذين يقومون بإجراء التحاليل اللازمة للعاملين، أن نتائج هذه التحاليل تجرى في سرية وخصوصية تامة، وأنه في حالة اكتشف أحد مصاب بالفيروس، سوف يتم الاتصال به مباشرة من خلال الفريق الطبي الخاص بوزارة الصحة وتوجيه لأقرب مركز علاج طبقا لمحل إقامته، وسوف يتم العلاج بالمجان، مشددين علي أن هدف الحملة هو القضاء على فيرس "سي".